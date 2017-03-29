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14:04 (мск), источник: Forbes.kz

Чего следует опасаться американцам в Казахстане

Госдепартамент США разместил на своем сайте памятку для американцев, отправляющихся в путешествие в Казахстан.

Источник: Forbes.kz

«Есть общая угроза терроризма. Атаки могут быть неразборчивы, включая места, посещаемые иностранцами. Будьте внимательны к любым сообщениям о безопасности от казахстанских властей. В случае каких-либо сомнений держите связь с посольством в Астане или генеральным консульством в Алматы», — говорится в сообщении, которое цитирует Sputnik.

Криминал

По информации ведомства, у иностранцев часто выхватывают кошельки, они также подвергаются карманным кражам, нападениям и грабежам. Дипломаты призывают сограждан быть бдительными и не носить с собой большие суммы денег. Вместе с тем они предупредили о таких видах финансового мошенничества, как скимминг в банкоматах, который получает все большее распространение.

В памятке также не рекомендуется использовать в Казахстане неофициальное такси.

«Покиньте ресторан или бар, если рядом идет драка, и всегда будьте осведомлены о своем окружении. Дипмиссии США в Казахстане известен ряд случаев, когда иностранцы были ограблены и подвергнуты нападению в популярных барах и ночных клубах. Уличные преступники предпочитают угрожать, но не использовать силу. Мы советуем вам уступить всем требованиям во избежание насилия», — говорится в памятке.

Дороги

Дороги в Казахстане находятся в плохом состоянии, особенно в сельской местности. Освещение и обозначения на дорогах также в плохом состоянии. Распространены выбоины, часто они бывают глубокими.

Водители часто игнорируют дорожные знаки, водят после чрезмерного потребления алкоголя (несмотря на официальную «нулевую терпимость»), ездят с превышением скорости даже в неблагоприятную погоду. Пешеходы часто выбегают перед машинами.

«Проблемой может стать агрессия на дорогах, мы советуем не вступать в конфронтацию в ответ на такое поведение», — отмечается в памятке.

Дорожная полиция останавливает машины для того, чтобы брать взятки. Автобусы могут быть переполненными и небезопасными.

Геи и лесбиянки

В сообщении отмечается, что в Казахстане нет конкретных правовых ограничений на однополые сексуальные отношения или организацию мероприятий c лесбиянками, гомосексуалистами, бисексуалами, трансгендерами и интерсексуалами (ЛГБТИ).

Однако широко распространены негативные социальные установки по отношению к представителям ЛГБТИ. Местные представители ЛГБТИ иногда подвергаются физическим и словесным оскорблениям, а также нежелательному вниманию со стороны полиции, заключили в Госдепартаменте США.

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