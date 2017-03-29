В столице появится новая развязка с круговым движением

Об этом сообщила примария муниципия Кишинева, которая проинформировала граждан о начале работ по оборудованию развязки с круговым движением. Кишиневские власти сообщили также, что работы выполнит МП «Exdrupo».

Необходимо отметить, что вышеназванное пересечение в промышленной зоне города является одной из самых оживленных в Кишиневе.

По словам представителей примарии, организация развязки с круговым движением должна разгрузить дорожные потоки и предупредить ситуации риска и аварии.