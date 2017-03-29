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14:17 (мск), источник: Noi.md

В столице появится новая развязка с круговым движением

На пересечении улиц Заводской и Индустриальной появится новая развязка с круговым движением, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Об этом сообщила примария муниципия Кишинева, которая проинформировала граждан о начале работ по оборудованию развязки с круговым движением. Кишиневские власти сообщили также, что работы выполнит МП «Exdrupo».

Необходимо отметить, что вышеназванное пересечение в промышленной зоне города является одной из самых оживленных в Кишиневе.

По словам представителей примарии, организация развязки с круговым движением должна разгрузить дорожные потоки и предупредить ситуации риска и аварии.

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