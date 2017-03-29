Минчанин вез через границу $50 тыс. в коробке из-под конфет

Попытку нарушения законодательства пресекли гомельские таможенники в пункте таможенного оформления «Новая Рудня». Житель Минска, следуя из Украины на автомобиле Honda CR-V, пересекал границу по зеленому коридору, подтвердив тем самым, что у него отсутствуют товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако при проведении таможенного контроля среди личных вещей гражданина, а именно в коробке из-под конфет, обнаружено $50 тыс., что в пятикратном размере превышает сумму денежных средств, не подлежащих письменному декларированию при перемещении их через границу. Из объяснений гражданина не удалось однозначно установить источник их получения и причину недекларирования.

В действиях минчанина усматриваются признаки уголовного преступления в соответствии с ч. 2. ст. 228 Уголовного кодекса.

Государственный таможенный комитет напоминает, что при единовременном ввозе либо вывозе денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, обнаружено $50 тыс., они подлежат декларированию в письменной форме путем подачи декларации на всю сумму ввозимых денежных средств.