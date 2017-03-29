Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Матвиенко обратилась с призывом к властям из-за акций протеста
Сколько будут стоить роды Анны Седоковой, Аллы Довлатовой и Натали
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
EBU хочет добиться участия России в «Евровидении» Организаторы «Евровидения» пообещали защитить право России на участие в конкурсе
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
10Европейские деревья года
14:18 (мск), источник: VN.ru

Отважная цветочница с секатором дала отпор наркоману с «розочкой»

В Новосибирске 30-летний наркоман в цветочном салоне у выхода станции метро «Гагаринская», угрожая 20-летней продавщице разбитой бутылкой, требовал отдать деньги.

Утром в Новосибирске в полицию поступило сообщение о разбойном нападении в цветочном салоне у выхода станции метро «Гагаринская». Около 8.30 в павильон вошел мужчина, который, угрожая 20-летней продавщице разбитой бутылкой, потребовал отдать ему деньги. Однако женщина неожиданно оказала преступнику отпор, защищаясь с помощью секатора. В результате злоумышленник был вынужден скрыться, а потерпевшая сообщила о случившемся в полицию.

«На место происшествия выехали оперативники отдела полиции “Заельцовский” и вскоре установили личность подозреваемого, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Наталья Суковатова. — Им оказался 30-летний наркозависимый житель Новосибирска, который был ранее судимого по “наркотической” статье УК РФ. Злоумышленника задержали».

По данному факту следователем отдела полиции № 3 «Заельцовский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). На месте преступления изъята разбитая бутылка, использовавшаяся при нападении, с которой сняты отпечатки пальцев рук, а также видеозапись, запечатлевшая действия преступника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отважная цветочница с секатором дала отпор наркоману с «розочкой»
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД
В США отменили закон о защите данных в интернете
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Премьер-министр Британии уведомила Брюссель о начале Brexit
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение.
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь