Отважная цветочница с секатором дала отпор наркоману с «розочкой»

Утром в Новосибирске в полицию поступило сообщение о разбойном нападении в цветочном салоне у выхода станции метро «Гагаринская». Около 8.30 в павильон вошел мужчина, который, угрожая 20-летней продавщице разбитой бутылкой, потребовал отдать ему деньги. Однако женщина неожиданно оказала преступнику отпор, защищаясь с помощью секатора. В результате злоумышленник был вынужден скрыться, а потерпевшая сообщила о случившемся в полицию.

«На место происшествия выехали оперативники отдела полиции “Заельцовский” и вскоре установили личность подозреваемого, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД по НСО Наталья Суковатова. — Им оказался 30-летний наркозависимый житель Новосибирска, который был ранее судимого по “наркотической” статье УК РФ. Злоумышленника задержали».

По данному факту следователем отдела полиции № 3 «Заельцовский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 УК РФ (Разбой). На месте преступления изъята разбитая бутылка, использовавшаяся при нападении, с которой сняты отпечатки пальцев рук, а также видеозапись, запечатлевшая действия преступника.