В омском детском зоопарке родилась пони Перчинка

В детском зоопарке, расположенном на улице Маршала Жукова, появился новый обитатель. Пони Леха и Настя (по паспорту их зовут Полет и Кассандра) стали родителями — у них родилась резвая девчонка.

К сожалению, Настя долгое время не могла стать мамой. 10 лет назад «добрые» и «жалостливые» посетители в День города насыпали пони целый мешок яблок, хотя по всему зоопарку расположены таблички с просьбой не кормить животных. В результате такой «доброты» у Насти, съевшей все угощение, начались проблемы со здоровьем, которые периодически беспокоят ее до сих пор.

В прошлом году работники зоопарка все же решили получить потомство и свели лошадок. И вот спустя 11 месяцев беременности Настя самостоятельно, без особых проблем, родила жеребенка. Сотрудники зоопарка назвали новорожденную Перчинкой.

Выгуливают маленькую пони только под строгим присмотром, поскольку жеребенок пока многого боится, а работники зоопарка опасаются, что Перчинку от души накормят, как когда-то ее маму. Желающие познакомиться с лошадкой могут только во второй половине дня во время прогулок.

Работники зоопарка настоятельно просят не подкармливать животных, не только Перчинку, но и всех животных. Сотрудники уверяют: обитатели зоопарка не голодают, а угощения без меры только вредят их здоровью.