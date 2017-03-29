В омском детском зоопарке родилась пони Перчинка
Жеребенок появился на свет 10 марта. Шустрая и резвая девочка уже вовсю бегает и скачет. Однако прогулки проходят только под присмотром работников зоопарка и мамы.
Жеребенок появился на свет 10 марта. Шустрая и резвая девочка уже вовсю бегает и скачет. Однако прогулки проходят только под присмотром работников зоопарка и мамы.
В детском зоопарке, расположенном на улице Маршала Жукова, появился новый обитатель. Пони Леха и Настя (по паспорту их зовут Полет и Кассандра) стали родителями — у них родилась резвая девчонка.
К сожалению, Настя долгое время не могла стать мамой. 10 лет назад «добрые» и «жалостливые» посетители в День города насыпали пони целый мешок яблок, хотя по всему зоопарку расположены таблички с просьбой не кормить животных. В результате такой «доброты» у Насти, съевшей все угощение, начались проблемы со здоровьем, которые периодически беспокоят ее до сих пор.
В прошлом году работники зоопарка все же решили получить потомство и свели лошадок. И вот спустя 11 месяцев беременности Настя самостоятельно, без особых проблем, родила жеребенка. Сотрудники зоопарка назвали новорожденную Перчинкой.
Выгуливают маленькую пони только под строгим присмотром, поскольку жеребенок пока многого боится, а работники зоопарка опасаются, что Перчинку от души накормят, как
Работники зоопарка настоятельно просят не подкармливать животных, не только Перчинку, но и всех животных. Сотрудники уверяют: обитатели зоопарка не голодают, а угощения без меры только вредят их здоровью.
Виктория Пропп, методист отдела «Зоопарк»:
— Уже сейчас мы переживаем за них, ожидая всплеска «любви и внимания» посетителей, которые даже за недельным жеребенком пытаются гоняться с пакетиком еды («только морковка! только яблочко! только хлебушек!». В преддверии летнего сезона обращаемся к вам с просьбой, практически с мольбой — не надо кормить животных в зоопарке! Никто из них не голодает, а неумеренные угощения наносят вред их здоровью. Если вы хотите покормить животных — примите участие в акции «Угощайка» или станьте опекуном понравившегося питомца.