В Калининграде выбрали любимую актрису и актера года

В этом сезоне не обошлось без большого количества премьер.

Первая номинация — «Лучшая женская роль». В этом году статуэтку получила заслуженная артистка Грузии Тамара Соловьева за роль Матрены в спектакле под названием «Власть тьмы». В номинации «Лучшая мужская роль» победил заслуженный артист России Геннадий Марьев. По мнению жюри, куда входят и общественники, и журналисты, и ученые, роль Аргана в «Мнимом больном» Мольера он сыграл бесподобно.

Михаил Андреев, художественный руководитель Калининградского областного театра:

— Доказать не только свое право, а именно конкретные работы, конкретным исполнением ролей, доказать, что лицо имеет и театр, и лично актер.

В этом году не 7 номинаций, как обычно, а 10. Две добавила ГТРК «Калининград». Премию «Надежда» получил молодой актер Юрий Хачбулагян. В областном драмтеатре он меньше года, но сыграл уже в 4 премьерах. Со сцены Юрий уходит с телевизором. И это не декорации, а приз.

Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:

— Мы наслаждаемся театром, нам нравится, мы любим театры. Есть надежда, а наша номинация называется «Надежда», что дальше будет еще интересней, еще круче.

Юрий Хачбулагян, актер областного драматического театра:

— Для меня большая честь. Не ожидал, очень благодарен тем, кто меня заметил и выбрал, дал мне эту надежду. Думаю, в будущем буду получать больше премий. Я на это надеюсь.

Еще один телевизор от ГТРК «Калининград» унес домой уже известный и всеми любимый актер Василий Швечков. Он стал победителем в номинации «За раскрытие русской души». По мнению жюри, куда входит и наш радиожурналист Татьяна Пономаренко, Никиту в спектакле «Власть тьмы» Швечков играл очень искренне и по-русски.

Татьяна Пономаренко, журналист ГТРК «Калининград»:

— Как он создает образ Никиты, раскрывает душу молодого человека, через все страдания, радости, печали, я сразу вспоминаю русскую классическую школу Станиславского. Ему веришь!

Василий Швечков, ведущий мастер сцены областного драматического театра:

— Такие конкурсы нужны, чтобы узнать то, о чем думает зритель, когда смотрит работы. По оценке зрителя всегда можно понять, что ближе — комедия или драма.

Василий поднимался на сцену 3 раза. Ему же вручили благодарственное письмо от правительства области и статуэтку «Любимый актер года». И подарок, по признанию актера, пришелся весьма кстати: давно планировал поменять старый телевизор. А для ГТРК «Калининград» участие в конкурсе в таком формате, возможно, станет традиционным.