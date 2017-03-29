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14:33 (мск), источник: Om1.ru

Кошка приехала из Томска в Омск под капотом машины

Несчастное животное проехало под капотом почти тысячу километров и неизвестно сколько времени просидело в машине.

Необычный случай произошел с автолюбителем Анатолием Петренко. Омич вернулся в город из командировки, и обнаружил под капотом кошечку.

Вероятно, мурлыка не собиралась совершать такое долгое путешествие, а просто забралась в подкапотное пространство, чтобы погреться. Однако неизвестно, сколько времени кошка провела в автомобиле. Отметим, что расстояние по трассе от Томска до Омска составляет около 900 километров.

К счастью, зверек не пострадал — отделался лишь испугом и немного испачкался. Омичи, обнаружившие котейку, вымыли, накормили, напоили и поделились фотографией неожиданной находки в соцсетях.

Омичи высоко оценили поступок неравнодушного автовладельца и дружно пожалели бедное животное, которое выдержало столько испытаний. Некоторые пользователи нашли сходство между пушистой красавицей и Grumpy Cat, котом, популярным в интернете.

Сразу несколько человек выказали желанием стать новым владельцем кошки-путешественницы, в итоге хозяин для бездомыша нашелся довольно быстро.

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