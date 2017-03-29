Кошка приехала из Томска в Омск под капотом машины

Необычный случай произошел с автолюбителем Анатолием Петренко. Омич вернулся в город из командировки, и обнаружил под капотом кошечку.

Вероятно, мурлыка не собиралась совершать такое долгое путешествие, а просто забралась в подкапотное пространство, чтобы погреться. Однако неизвестно, сколько времени кошка провела в автомобиле. Отметим, что расстояние по трассе от Томска до Омска составляет около 900 километров.

К счастью, зверек не пострадал — отделался лишь испугом и немного испачкался. Омичи, обнаружившие котейку, вымыли, накормили, напоили и поделились фотографией неожиданной находки в соцсетях.

Омичи высоко оценили поступок неравнодушного автовладельца и дружно пожалели бедное животное, которое выдержало столько испытаний. Некоторые пользователи нашли сходство между пушистой красавицей и Grumpy Cat, котом, популярным в интернете.