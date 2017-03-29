Омское министерство образования требует отозвать лицензию у школы в Порт-Артуре
Министерство образования Омской области подало в суд на среднюю общеобразовательную школу № 100. В иске выдвигается требование аннулировать лицензию.
Министерство образования Омской области подало в суд на среднюю общеобразовательную школу № 100. В иске выдвигается требование аннулировать лицензию.
«Вопросами лицензирования занимается департамент по надзору и контролю в сфере образования. Ведомство исполняет переданные полномочия и следует строго букве закона. После проверки руководству школы № 100 были выданы предписания, которые не были исполнены, а нарушения не были устранены. В этом случае обращение в суд — необходимая по закону процедура».
В министерстве вместе с тем добавили, что, исходя из судебной практики, аннулирования лицензии вряд ли стоит ожидать. По итогам процесса, скорее всего, ответчик попросту получит дополнительное время, чтобы устранить нарушения.
Школа № 100 функционирует с 1936 года, находится на окраине Омска, в микрорайоне