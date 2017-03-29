Омское министерство образования требует отозвать лицензию у школы в Порт-Артуре

Пресс-секретарь минобразования Илья Крылич сообщил корреспонденту «СуперОмска», что причиной тому стал ряд нарушений по итогам проверки:

«Вопросами лицензирования занимается департамент по надзору и контролю в сфере образования. Ведомство исполняет переданные полномочия и следует строго букве закона. После проверки руководству школы № 100 были выданы предписания, которые не были исполнены, а нарушения не были устранены. В этом случае обращение в суд — необходимая по закону процедура».

В министерстве вместе с тем добавили, что, исходя из судебной практики, аннулирования лицензии вряд ли стоит ожидать. По итогам процесса, скорее всего, ответчик попросту получит дополнительное время, чтобы устранить нарушения.