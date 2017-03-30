Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника»
Собак натренировали вынюхивать рак груди
Каждому пятому застройщику в стране грозит банкротство
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
20-летняя россиянка стала идеалом красоты в Южной Корее (фото)
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Убийцу Вороненкова похоронили, как в фашистской Германии – СМИ
Обстреляно консульство Польши: реакция Порошенко
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
1195-летие Ирины Антоновой
09:21 (мск), источник: Моя Планета

В джунглях Таиланда нашли почти вымерших тигров

Ученые получили доказательства, что находящийся под угрозой исчезновения индокитайский тигр (Panthera tigris corbetti) все еще размножается в тайских джунглях. Это дает надежду на выживание вида, общая численность особей в котором едва превышает 200.

Власти Таиланда обнародовали сначала фотографии тигрят, а затем появилась и видеозапись взрослых тигров, которых заметили в восточной части Таиланда. Их также встречают в заповеднике Хуай Кха Кханг на западе страны.

По оценкам природоохранных организаций, на данный момент сохранилась всего 221 особь индокитайских тигров, которые обитают в Таиланде и Мьянме. Есть опасение, что большое количество представителей вида исчезли на юге Китая, в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме и практически на всей территории Мьянмы.

Читайте также
Личная жизнь кошачьих

Индокитайские тигры меньше знакомы широкой общественности. Они также меньше по размеру, в сравнении с бенгальскими и сибирскими. Самцы достигают длины 2,55—2,85 м, имеет массу тела от 150 до 195 кг. Самки вырастают до 2,30—2,55 м в длину и имеет массу тела от 100 до 130 кг. Голова у индокитайского тигра меньше, чем у бенгальского, окрас темный, с более короткими и узкими полосами.

Власти Таиланда заявили, что перед департаментом сельского хозяйства страны и заповедниками стоит задача по сохранению и возрождению вида Panthera tigris corbetti, передает The Telegraph.

Ранее власти Австралии сообщили, что заметили тасманийского волка, считавшегося вымершим. Фотографии животного не демонстрируются публике ввиду уникальности события и опасений за судьбу редких особей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Британия готова заплатить за выход из Европейского союза
Постпред США при ООН назвала свою страну «совестью мира»
Опрос: россияне хотят видеть своих детей врачами и военными
Еврокомиссия призвала ЕС определиться с «Северным потоком»
Рейтинг одобрения Трампа установил антирекорд
Спецслужбы РФ заподозрили в пранк-звонке от имени Порошенко
Ключевской вулкан выбросил столб пепла на высоту в 7 километров
Спорт
Питерский СКА вышел в финал Кубка Гагарина СКА в плей-офф катит как танк: 12 побед при одном поражении. В финале с Питером сыграет, видимо, «Магнитка»
Авто
Toyota готовит новый внедорожник Американский офис японской марки опубликовал первую фотографию некоего автомобиля, который носит название FT-4X
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Алла Пугачева трогательно поблагодарила Преснякова за внука Музыкант принимает поздравления с 49-летием.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь