В джунглях Таиланда нашли почти вымерших тигров

Власти Таиланда обнародовали сначала фотографии тигрят, а затем появилась и видеозапись взрослых тигров, которых заметили в восточной части Таиланда. Их также встречают в заповеднике Хуай Кха Кханг на западе страны.

По оценкам природоохранных организаций, на данный момент сохранилась всего 221 особь индокитайских тигров, которые обитают в Таиланде и Мьянме. Есть опасение, что большое количество представителей вида исчезли на юге Китая, в Камбодже, Лаосе, Вьетнаме и практически на всей территории Мьянмы.

Индокитайские тигры меньше знакомы широкой общественности. Они также меньше по размеру, в сравнении с бенгальскими и сибирскими. Самцы достигают длины 2,55—2,85 м, имеет массу тела от 150 до 195 кг. Самки вырастают до 2,30—2,55 м в длину и имеет массу тела от 100 до 130 кг. Голова у индокитайского тигра меньше, чем у бенгальского, окрас темный, с более короткими и узкими полосами.

Власти Таиланда заявили, что перед департаментом сельского хозяйства страны и заповедниками стоит задача по сохранению и возрождению вида Panthera tigris corbetti, передает The Telegraph.

Ранее власти Австралии сообщили, что заметили тасманийского волка, считавшегося вымершим. Фотографии животного не демонстрируются публике ввиду уникальности события и опасений за судьбу редких особей.