Участок Сокольнической линии метро от «Саларьева» до «Столбова» введут в строй в 2019 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Строительство участка Сокольнической линии метро Москвы от станции «Саларьево» до «Столбово» завершится в 2019 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

«На этом участке длиной 11 километров будут размещены четыре станции — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово», — сказал Владимир Жидкин.

По его словам, линия, в основном, пройдет по земле, также предусмотрены небольшие участки, где поезда поедут в тоннелях. «Сейчас ведутся работы по подготовке площадок для строительства этого участка метро», — уточнил он.