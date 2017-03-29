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14:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Керченская переправа 31 марта может встать из-за шторма

Паромы будут курсировать по фактической погоде.

Источник: РИА "Новости"

31 марта в Керченском проливе ожидаются неблагоприятные метеоусловия, прогнозируют усиление скорости ветра до 20 м/с.

— Существует вероятность затруднения работы Керченской паромной переправы вплоть до полной остановки движения судов на 3 и более часов в первой половине суток. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде, — рассказали в «Морской дирекции».

Ознакомиться с оперативной информацией о работе переправы можно на сайте оператора паромной переправы, а также по тел.: 8 (989) 299 42 60.

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