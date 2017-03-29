Предупреждение о возникновении ЧС в связи с сильным ветром объявлено в Нижегородской области

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по НИжегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие три часа местами по Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 12−17 метро в секунду. Кроме этого, по прогнозам синоптиков, такая же погода сохранится и вечером 29 марта.

В этой связи синоптики заявляют, что прогнозируется вероятность увеличения количества аварий, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, обрушение слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций.

Напомним, что в целом в ближайшие дни в регионе сохранится облачная погода и осадки в виде снега.