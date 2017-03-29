Фонтан на Лубянской площади в Москве установить невозможно

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Установка фонтана на месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре Москвы технически невозможна. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

Можно сказать сразу, что такой технической возможности там сегодня нет. Специалисты доказывают, что мы не можем разместить там фонтан.

Как уточнила директор проектов КБ «Стрелка» Александра Сытникова (КБ «Стрелка» занимается методическим сопровождением программы «Моя улица», разрабатывает предпроектные решения и стандарты благоустройства — прим. ТАСС), на Лубянской площади предусмотрено художественное «довольно сложное» мощение, опоры освещения, озеленение — высадка крупномерных деревьев, появятся газоны, а также «предполагается большой фонтан».

В 1835 году в центре площади был сооружен фонтан работы Ивана Витали. Фонтан выполнял роль водозаборного бассейна, куда подавалась питьевая вода из Мытищинского водопровода. В 1927 году Лубянская площадь была переименована в площадь Дзержинского. В 1934 году фонтан Витали был демонтирован и перемещен во внутренний двор Александрийского дворца (где ныне размещается президиум РАН) в Нескучном саду, в настоящее время он не работает.

Памятник Дзержинскому был установлен в 1958 году на Лубянской площади, которая тогда носила его имя. Высота бронзовой скульптуры — 5,75 м, вес — 11 тонн. 23 августа 1991 года монумент сняли с постамента. Сейчас он находится на территории парка искусств «Музеон».

В 2015 партия «Единая Россия» собирала подписи за возвращение фонтана на Лубянскую площадь. КПРФ предлагала вернуть памятник Дзержинскому. Горожане высказались за фонтан и сквер.