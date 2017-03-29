Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
МИД РФ отреагировал на резкие слова испанского посла о Путине
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Жизнь после развода: откровенное признание Виктории Дайнеко
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось
Для начинающих водителей ввели ограничения
Водители грузовиков останутся без работы
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
17:49 (мск), источник: ТАСС

Фонтан на Лубянской площади в Москве установить невозможно

Как уточнила директор проектов КБ «Стрелка» Александра Сытникова, на Лубянской площади предусмотрено художественное «довольно сложное» мощение, опоры освещения, озеленение.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Установка фонтана на месте памятника Дзержинскому на Лубянской площади в центре Москвы технически невозможна. Об этом сообщил журналистам заместитель столичного мэра Петр Бирюков.

Можно сказать сразу, что такой технической возможности там сегодня нет. Специалисты доказывают, что мы не можем разместить там фонтан.
Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы

Как уточнила директор проектов КБ «Стрелка» Александра Сытникова (КБ «Стрелка» занимается методическим сопровождением программы «Моя улица», разрабатывает предпроектные решения и стандарты благоустройства — прим. ТАСС), на Лубянской площади предусмотрено художественное «довольно сложное» мощение, опоры освещения, озеленение — высадка крупномерных деревьев, появятся газоны, а также «предполагается большой фонтан».

Читайте также
Кинопамятник Москве. Почему «Три тополя» переехали с Шаболовки на Плющиху

В 1835 году в центре площади был сооружен фонтан работы Ивана Витали. Фонтан выполнял роль водозаборного бассейна, куда подавалась питьевая вода из Мытищинского водопровода. В 1927 году Лубянская площадь была переименована в площадь Дзержинского. В 1934 году фонтан Витали был демонтирован и перемещен во внутренний двор Александрийского дворца (где ныне размещается президиум РАН) в Нескучном саду, в настоящее время он не работает.

Памятник Дзержинскому был установлен в 1958 году на Лубянской площади, которая тогда носила его имя. Высота бронзовой скульптуры — 5,75 м, вес — 11 тонн. 23 августа 1991 года монумент сняли с постамента. Сейчас он находится на территории парка искусств «Музеон».

В 2015 партия «Единая Россия» собирала подписи за возвращение фонтана на Лубянскую площадь. КПРФ предлагала вернуть памятник Дзержинскому. Горожане высказались за фонтан и сквер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Коллектив Исаакия просит Путина приостановить действие закона о передаче имущества РПЦ
Путин уволил главу ГИБДД
Россия разрабатывает первую в мире гражданскую АПЛ
Путин разрешил ФСО изымать земельные участки
Украину грозят лишить «Евровидения» из-за недопуска Самойловой
Завершено расследование дела Никиты Белых
В ливийском Тобруке семья погибла при падении МиГ-21 на их дом
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь