За проезд по переходу с людьми в Красноярске наказали автохама

Полицейские нашли и наказали водителя, который развернулся на пешеходном переходе на ул. Шахтеров в Красноярске.

Напомним, поводом для розыска стало видео с регистратора, которое выложили в интернете.

Поступок водителя кроссовера, который проехал по переходу с людьми, возмутил пользователей соцсетей, и они призвали ГИБДД наказать его.

Сотрудники розыска полка ДПС с помощью видеозаписи установили личность автомобилиста — им оказался 49-летний красноярец. Мужчина пояснил, что торопился и таким способом решил сократить путь. В отношении водителя составили административный материал по ч. 2 ст. 12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», штраф составляет 500 рублей.