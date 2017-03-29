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14:50 (мск), источник: Newslab.ru

За проезд по переходу с людьми в Красноярске наказали автохама

Мужчина пояснил, что торопился и таким способом решил сократить путь.

Полицейские нашли и наказали водителя, который развернулся на пешеходном переходе на ул. Шахтеров в Красноярске.

Напомним, поводом для розыска стало видео с регистратора, которое выложили в интернете.

Поступок водителя кроссовера, который проехал по переходу с людьми, возмутил пользователей соцсетей, и они призвали ГИБДД наказать его.

Сотрудники розыска полка ДПС с помощью видеозаписи установили личность автомобилиста — им оказался 49-летний красноярец. Мужчина пояснил, что торопился и таким способом решил сократить путь. В отношении водителя составили административный материал по ч. 2 ст. 12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», штраф составляет 500 рублей.

«Дорожные полицейские напоминают, что в Красноярске установлены камеры наружного видеонаблюдения, которые фиксируют различные нарушения, в том числе правил дорожного движения. Кроме того, многие автолюбители сами присылают в Госавтоинспекцию записи с видеорегистраторов с нарушениями ПДД водителями, поэтому уйти от ответственности не удастся», — в очередной раз предупредили в пресс-службе полка ДПС города.

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