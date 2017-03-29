За проезд по переходу с людьми в Красноярске наказали автохама
Мужчина пояснил, что торопился и таким способом решил сократить путь.
Мужчина пояснил, что торопился и таким способом решил сократить путь.
Полицейские нашли и наказали водителя, который развернулся на пешеходном переходе на ул. Шахтеров в Красноярске.
Напомним, поводом для розыска стало видео с регистратора, которое выложили в интернете.
Поступок водителя кроссовера, который проехал по переходу с людьми, возмутил пользователей соцсетей, и они призвали ГИБДД наказать его.
Сотрудники розыска полка ДПС с помощью видеозаписи установили личность автомобилиста — им оказался 49-летний красноярец. Мужчина пояснил, что торопился и таким способом решил сократить путь. В отношении водителя составили административный материал по ч. 2 ст. 12.14 КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», штраф составляет 500 рублей.
«Дорожные полицейские напоминают, что в Красноярске установлены камеры наружного видеонаблюдения, которые фиксируют различные нарушения, в том числе правил дорожного движения. Кроме того, многие автолюбители сами присылают в Госавтоинспекцию записи с видеорегистраторов с нарушениями ПДД водителями, поэтому уйти от ответственности не удастся», — в очередной раз предупредили в