В Ельцин-центре прокомментировали скандал с «намыленным» мальчиком

Факт того, что воспитатель Лего-парка заставила мальчика мыть рот с мылом за нецензурную брань, подтвердила исполнительный директор Ельцин-центра Елена Волкова.

По информации Елены Волковой, с педагогом, применившей непопулярные воспитательные меры по отношении к ребенку, была проведена беседа. Разрывать сотрудничество с ней в Ельцин-центре не планируют, но с условием, что подобный инцидент больше не повториться.

Не собирается давать дальнейший ход этому делу и мама пострадавшего мальчика. По ее словам, ребенок после произошедшего спокоен, признаков психологической травмы у него нет. «Я, конечно, никогда не поступила бы так с чужим ребенком, — говорит мама мальчика Ольга. — Но разбираться дальше с педагогом не собираюсь, я вполне удовлетворена разговором с ней». Наказывать мальчика за нецензурную брань мама тоже не будет, он и так получил свое с лихвой.