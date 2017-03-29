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14:43 (мск), источник: Om1.ru

Открылась регистрация на «Тотальный диктант» в Омске

На одни площадки следует записываться заранее, на другие можно подойти хоть в самый последний момент.

Сегодня, 29 марта, открылась регистрация на образовательную акцию «Тотальный диктант», в которой участвуют носители русского языка в России и в других странах мира. Акция состоится 8 апреля в 14:00.

В нашем регионе «Тотальный диктант» пройдёт в Омске и в большинстве сельских районов Омской области. Список площадок перечислен на официальном сайте проекта. Здесь же следует и зарегистрироваться.

Площадки делятся на два типа. На одних количество мест ограничено, поэтому туда нужно записаться заранее — через сайт. На других места всегда найдутся. На эти площадки можно прийти и без регистрации. Но организаторы всё же советуют сообщить о своём желании туда прийти можно, нажав на сайте кнопку «Я пойду» — чтобы всем наверняка хватило мест и бланков.

Подробнее о том, как зарегистрироваться для участия, рассказано на сайте «Тотального диктанта».

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