Спасатели предупредили воронежцев о снеге и гололедице 30 марта

Спасатели напомнили жителям области, что при снеге и сильном ветре опасно стоять под высокими деревьями и линиями электропередач, подходить к оборвавшимся электропроводам. Сильный ветер лучше переждать дома, в подземных переходах или подъездах зданий. Владельцам частных домов стоит закрепить слабо укрепленные конструкции во дворах. Спасатели не советуют прятаться от сильного ветра около стен домов, у остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий.

Холодная и пасмурная погода в Воронежской области усилится к пятнице, 31 марта.