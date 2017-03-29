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15:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели предупредили воронежцев о снеге и гололедице 30 марта

Снегопад и сильный ветер ожидаются в Воронежской области в четверг, 30 марта. Порывы ветра в регионе достигнут 15−20 м/с, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на Воронежский гидрометцентр.

Спасатели напомнили жителям области, что при снеге и сильном ветре опасно стоять под высокими деревьями и линиями электропередач, подходить к оборвавшимся электропроводам. Сильный ветер лучше переждать дома, в подземных переходах или подъездах зданий. Владельцам частных домов стоит закрепить слабо укрепленные конструкции во дворах. Спасатели не советуют прятаться от сильного ветра около стен домов, у остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий.

Холодная и пасмурная погода в Воронежской области усилится к пятнице, 31 марта.

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