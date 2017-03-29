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15:07 (мск), источник: Publika.md

В апреле к Земле максимально приблизится огромная комета

Комета Туттля-Джакобини-Кресака максимально приблизится к Земле 1 апреля. Редкое явление увидят и жители Москвы. Об этом сообщили в среду в Московском планетарии.

Источник: Publika.md

Это не астрономическая первоапрельская шутка, отметили в планетарии.

«1 апреля комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака максимально приблизится к Земле. Расстояние до нашей планеты составит всего 21 231 152 км», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы Московского планетария.

Наблюдать за кометой можно будет в телескопы, а при ясной погоде — и в бинокли.

Туттля-Джакобини-Кресака уже в шестой раз пролетает мимо Земли. Период обращения кометы по орбите составляет 5,42 года. При этом далеко от Солнца небесное тело отлететь не может: комета находится в поле тяготения Юпитера, передает телерадиокомпания «Мир».

Особенно яркой Туттля-Джакобини-Кресака будет 13 апреля, когда пройдет кратчайшее расстояние от Солнца. В ближайший четверг комета перейдет в созвездие Дракона, и ночью ее можно будет наблюдать в околозенитной части неба.

Название кометы Туттля-Джакобини-Кресака обусловлено тем, что в разное время ее открыли трое ученых. Первооткрывателем 3 мая 1858 года стал знаменитый астролог Хорос Туттль. В 1907 году небесное тело переоткрыл Мишель Джакобини, а в 1951 году — Любор Кресак, сообщает izvestia.ru.

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