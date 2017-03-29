В апреле к Земле максимально приблизится огромная комета

Это не астрономическая первоапрельская шутка, отметили в планетарии.

«1 апреля комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака максимально приблизится к Земле. Расстояние до нашей планеты составит всего 21 231 152 км», — цитирует агентство городских новостей «Москва» сообщение пресс-службы Московского планетария.

Наблюдать за кометой можно будет в телескопы, а при ясной погоде — и в бинокли.

Туттля-Джакобини-Кресака уже в шестой раз пролетает мимо Земли. Период обращения кометы по орбите составляет 5,42 года. При этом далеко от Солнца небесное тело отлететь не может: комета находится в поле тяготения Юпитера, передает телерадиокомпания «Мир».

Особенно яркой Туттля-Джакобини-Кресака будет 13 апреля, когда пройдет кратчайшее расстояние от Солнца. В ближайший четверг комета перейдет в созвездие Дракона, и ночью ее можно будет наблюдать в околозенитной части неба.