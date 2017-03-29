Объявлена дата открытия дачных маршрутов в Красноярске

15 апреля в Красноярске откроются сезонные (дачные) маршруты, сообщили в пресс-службе департамента транспорта городской администрации после проверки готовности дорог.

Перед открытием дороги ежегодно обследуют специалисты департамента. Время их открытия зависит от погодных условий, однако, как показывает практика, обычно оно происходит в середине апреля.

Члены комиссии на автобусе проехали по планируемым к открытию маршрутам общественного транспорта № 18, 18С, 40, 40А, 40С, 54, 59 в направлении садовых обществ, расположенных в районах ул. Глинки, Полигона, Кузнецовского плато. При обследовании оценивалось состояние дорожного полотна, промежуточных и конечных остановочных пунктов, технических средств организации дорожного движения. В ходе осмотра специалистами был выявлен ряд дефектов дорожного полотна — колеи, неровности, ямы, выбоины — и составлен акт с указанием необходимых мер по их устранению. По результатам обследования комиссия заключила, что в настоящий момент улично-дорожная сеть готова для открытия сезонных маршрутов.

Ежегодное обследование дорожного полотна и принимаемые своевременно меры по устранению дефектов позволяют поддерживать дороги в направлении садовых обществ, расположенных в черте города, в удовлетворительном состоянии, отмечают в пресс-службе.

«Сегодняшнее обследование показало, что дороги находятся в удовлетворительном состоянии, больших разрушений дорожного полотна не выявлено. Традиционно, одним из первостепенных мероприятий необходимо провести грейдеровку обочин для отвода талых и дождевых вод. Выявленные комиссией дефекты дорожного полотна, требующие ямочного ремонта, будут устранены в плановом порядке в ходе проведения ремонтных работ», — сказал Игорь Манченко, начальник отдела организации перевозок департамента транспорта.

С 15 апреля планируется открытие следующих маршрутов:

№ 18 «Предмостная площадь — Сады», пр. им. газ. Красноярский рабочий — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Сады; № 18С «ОАО Красфарма — Сады», ул. 60 лет Октября — ул. Павлова — ул. Мичурина — ул. Кутузова — автодорога на Кузнецовское плато — Сады; № 40 «Предмостная площадь — Полигон», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Корнетова — ул. Московская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Полигон; № 40А «А/в Восточный — Мичурина — Полигон», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Чайковского — ул. Волгоградская — ул. Мичурина — ул. Кутузова — ул. Монтажников — автодорога на Кузнецовское плато — Полигон; № 40С «пл. Котельникова — Автовокзал «Восточный» — Сады — Полигон», пл. Котельникова — ул. Волгоградская — пр. им газ. Красноярский рабочий — Автовокзал «Восточный» — ул. Тамбовская — ул. Говорова — ул. Аральская — ул. Амурская — пр-т Машиностороителей — Сады — автодорога на Кузнецовское плато — Полигон; № 54 «Предмостная площадь — Садовое общество «Южное», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Матросова — ул. Свердловская — С/О «Южное»; № 59 «Предмостная площадь — ул. Глинки», пр. им газ. Красноярский рабочий — ул. Глинки — Сады.

Обращения по работе городского пассажирского транспорта можно оставить, позвонив по телефону: 256−84−04.