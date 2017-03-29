Стала известна причина массовой гибели рыбы в озере на Минской

Ситуацией в мэрии заинтересовались после того, как воронежцы в интернете опубликовали фотографии, на которых поверхность озера покрыта дохлой рыбой.

По информации «Экоцентра», из-за кислородного голодания погибла лишь небольшая часть подводных обитателей, остальные успешно перезимовали. Представители предприятия уже провели очистку и намерены в ближайший месяц заполнить чашу водоёма до стандартного уровня.

Анатолий Мартыненко, директор муниципального предприятия «Экоцентр»:

«Какая-то мелкая рыбка, может, там и задохнулась. В основном, в общей массе рыба вся уходит на дно озера, здесь есть глубокая яма, где рыба зимует. Поэтому такого, чтобы массовая гибель — не было».

А вот в озере, расположенном на улице Новосибирской, брюхом кверху плавает и маленькая, и большая рыба. Ею, а также мусором и листвой усыпаны берега, на воде — масляные пятна.

Хотя вода в этом водоеме чище, чем в озере на Минской, благодаря природным родникам и источникам. В любом случае представители «Экоцентра» не видят в этом экологической проблемы. И обещают провести санитарную уборку в ближайшее время.