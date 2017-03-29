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15:26 (мск), источник: ТАСС

Аэропорт Мадейры переименован в честь Криштиану Роналду

Футболист «Реала» и сборной Португалии является уроженцем Мадейры.

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Торжественная церемония переименования аэропорта Мадейры (Португалия) в честь футболиста сборной страны и испанского «Реала» Криштиану Роналду состоялась в среду. Об этом сообщает португальская газета A Bola.

Для меня этот момент является особенным. Все знают, что я горжусь своими корнями и родиной — Португалией и, в частности, Мадейрой
Криштиану Роналду

О переименовании аэропорта было объявлено летом прошлого года, он будет называться «Аэропорт Мадейры Криштиану Роналду». На острове также находится музей футболиста и статуя в его честь.

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Решение о переименовании аэропорта не у всех вызвало положительную реакцию. В частности, Департамент муниципальных властей Португалии не скрывал своего недовольства, считая, что местные власти превысили свои полномочия. Также порядка 5 тысяч жителей Мадейры подписали петицию против переименования воздушной гавани.

Я знаю, что некоторые люди не согласны с решением о переименовании. Но мы живем в демократическом государстве, в котором все имеют право выражать свое мнение. И я уважаю тех, кто не боится это делать
Криштиану Роналду

Роналду, являющийся уроженцем столицы Мадейры, стал не первым футболистом, в чью честь переименован аэропорт. Ранее именем знаменитого английского футболиста «Манчестер Юнайтед» Джорджа Беста был назван аэропорт в Белфасте.

Титулы Роналду

Португалец перешел в «Реал» в 2009 году из английского «Манчестер Юнайтед», в котором стал трехкратным чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

Выступая за «Реал», он стал чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и Суперкубка УЕФА, обладателем Суперкубка Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы 2016 года. Роналду является четырехкратным обладателем «Золотого мяча» и самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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