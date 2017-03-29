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15:14 (мск), источник: dostup1.ru

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечен в 22 муниципалитетах Южного Урала

В Челябинске выявлено 13 тыс. 580 случаев ОРВИ, что выше предыдущей недели на 7,6%.

В Челябинской области на территории 22 муниципалитетов отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппом — только в Челябинске выявлено 13 тыс. 580 вновь заразившихся, что выше предыдущей недели на 7,6%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

С 20 по 26 марта в Челябинской области зарегистрировано 29 тыс. 343 случая острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 14 клинических случаев гриппа, что выше уровня предыдущей недели на 4,7%.

Рост заболеваемости отмечен среди взрослого населения (на 7%), детей до двух лет (на 6%), детей трех-шести лет (на 12%), среди школьников 7−14 лет отмечено снижение заболеваемости на 8%. Уровень заболеваемости не превышает эпидпорога.

В Челябинске выявлено около 13,6 тыс. новых случаев ОРВИ (рост к предыдущей неделе 7,6%). Уровень заболеваемости превышает пороговый только среди детей трех-шести лет и школьников — на 9% и 15% соответственно.

Рост заболеваемости отмечен в 22 муниципалитетах, превышение эпидпорогов — в 14 территориях.

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