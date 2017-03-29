В Омске фамилия с ошибкой привела к медицинскому скандалу

В Омске прокуратура Кировского округа проверяет информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи 60-летнему мужчине из-за ошибки в фамилии. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Об этом инциденте рассказали в эфире местной телекомпании 28 марта. Омича бригадой скорой помощи доставили в БСМП № 1 с подозрением на инсульт. Однако родственники утверждают, что из-за ошибки в одной букве фамилии пациента они длительное время были лишены возможности общения с ним, не могли передавать ему продукты питания и необходимые вещи. Кроме того, родственники мужчины утверждают, что больному не оказывалась надлежащая медицинская помощь. На звонки о состоянии его здоровья родственников информировали о другом пациенте, фамилия которого отличалась на одну букву.

Представители мужчины сделали вывод, что из-за путаницы в фамилии время на его лечение было упущено. В ходе проверки прокуратура Кировского округа Омска даст оценку законности действий медицинского персонала больницы.

Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, в ведомстве также проводят проверку по данному факту. Следствие проверяет информацию о том, что парализованному омичу, госпитализированному бригадой скорой помощи в БСМП № 1, из-за ошибки в фамилии своевременно не оказали необходимую медицинскую помощь.

В Минздраве Омской области ИА REGNUM сообщили, что обоим пациентам, чьи фамилии были перепутаны, оказали медицинскую помощь своевременно и в полном объеме.

«Что касается вышеуказанного омича, мы также утверждаем, что с первого же дня госпитализации ему оказали необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Через шесть дней после госпитализации он был выписан с выздоровлением», — подытожили в министерстве здравоохранения.