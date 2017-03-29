В Краснодаре построят еще одну школу и детский сад
В районе улиц Красных Партизан и Западного обхода в Краснодаре построят школу и детский сад.
В районе улиц Красных Партизан и Западного обхода в Краснодаре построят школу и детский сад.
Учреждения будут возведены в строящемся микрорайоне «Близкий». Соответствующее постановление подписал мэр Краснодара Евгений Первышов.
«Школы будет рассчитана на 1,1 тыс. мест, а детсад —на 310 мест. Кроме того, в новом районе построят спортивную зону с бассейном, спортивными и игровыми детскими площадками», — рассказали в
В Краснодаре планируется строительство двух школ на 1 тыс. 550 мест в