В Краснодаре построят еще одну школу и детский сад

Учреждения будут возведены в строящемся микрорайоне «Близкий». Соответствующее постановление подписал мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Школы будет рассчитана на 1,1 тыс. мест, а детсад —на 310 мест. Кроме того, в новом районе построят спортивную зону с бассейном, спортивными и игровыми детскими площадками», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.