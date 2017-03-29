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17:34 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре построят еще одну школу и детский сад

В районе улиц Красных Партизан и Западного обхода в Краснодаре построят школу и детский сад.

Учреждения будут возведены в строящемся микрорайоне «Близкий». Соответствующее постановление подписал мэр Краснодара Евгений Первышов.

«Школы будет рассчитана на 1,1 тыс. мест, а детсад —на 310 мест. Кроме того, в новом районе построят спортивную зону с бассейном, спортивными и игровыми детскими площадками», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В Краснодаре планируется строительство двух школ на 1 тыс. 550 мест в Восточно-Кругликовском микрорайоне и на 1,1 тыс. мест в районе Немецкой деревни. К городской гимназии № 23 будет пристроен блок на 400 мест. Также детские сады на 170 мест будут построены в поселке Плодородном-2 и в поселке Индустриальном.

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