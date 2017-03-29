В Крыму недобросовестные перевозчики будут наказаны — минтранспорта РК

Министерство транспорта Крыма разработало законопроект в результате которого ужесточат наказание для перевозчиков, которые не соблюдают график движения и права льготников, передает пресс-служба минтранса.

«В частности, за несоблюдение прав льготников предлагается ввести штраф от 500 руб до 1 тыс руб, за несоблюдение предусмотренного договором расписания — от 3 до 5 тыс руб, за повторное нарушение — вдвое выше», — пояснили в сообщении.

Напомним, что ранее глава администрации крымской столице рассказал о том, что началось расторжение договоров с перевозчиками, которые обслуживали 14 маршрутов и при этом не соблюдали график работы в вечернее время.