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15:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Нижегородским автомобилистам рекомендовано временно не парковать машины вблизи строящегося стадиона в Канавинском районе

Будет осуществляться нанесение лакокрасочных покрытий на железобетонные и металлические поверхности строящегося стадиона.

Нижегородским автомобилистам рекомендовано временно не парковать машины вблизи строящегося стадиона в Канавинском районе.

По информации АО «Стройтрансгаз», с 10 апреля и до конца июня 2017 года владельцам автотранспорта рекомендуется не парковать автомобили с 22:00 до 6:00 вблизи строящегося «Стадиона Нижний Новгород» в границах улиц Должанская, Самаркандская, Бетанкура, Волжской набережной в микрорайоне «Мещерское озеро», а также на парковке ТЦ «Седьмое небо».

Данные меры предосторожности связаны с тем, что в указанный период времени будет осуществляться нанесение лакокрасочных покрытий на железобетонные и металлические поверхности строящегося стадиона. В зависимости от метеоусловий возможен разлет частиц лакокрасочных материалов и их оседание за периметром строительной площадки.

Как сообщают в компании, будут приняты все необходимые меры для того, чтобы минимизировать потенциальные риски по разлету лакокрасочных материалов. В этих целях нанесение покрытия будет осуществляться по специальной технологии и исключительно в ночное время, в зонах проведения малярных работ будут установлены защитные ограждения.

Как сообщалось ранее, все строительно-монтажные работы на стадионе «Нижний Новгород» должны быть завершены до конца 2017 года.

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