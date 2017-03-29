Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома 2»
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
В России запретят старые электросчетчики
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
43-летняя Юлия Высоцкая вышла в свет в роскошном платье (фото)
Ле Пен предложила России объединиться с Францией и спасти мир Владимир Путин встретился с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Сланцевый газ Донбасса отходит Голландии: решение Киевского суда
Вороненков отправил СМС за 4 мин. до смерти - СМИ
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
13Теракт в центре Лондона
10Европейские деревья года
1185-летие Наины Ельциной
9В тени стены
15:18 (мск), источник: Kapital.kz

Около двух тысяч казахстанцев находятся в Южной Корее нелегально

Около двух тысяч казахстанцев находятся в Южной Корее нелегально. Об этом на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Южной Корее Дулат Бакишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kapital.kz

«В Южной Корее сейчас нелегально находится около двух тысяч человек из Казахстана. И Казахстан — не единственная страна, откуда приезжают люди и остаются», — сказал он.

По словам посла, в последнее время некоторые казахстанцы, пользуясь тем, что есть возможность посетить Корею без визы, приезжают туда и остаются. «В этой связи и усилена работа по выявлению нарушителей. В любом случае, прав человек или не прав, работа посольства связана с защитой интересов и прав наших граждан. Наше посольство небольшое. У нас всего четыре дипломата, один консул. Не совру, если скажу, что наш консул работает без выходных. Буквально ежедневно консул находится в аэропорту», — рассказал Дулат Бакишев.

По словам дипломата, точной статистики о том, скольким казахстанцам отказан въезд в Корею, не было получено, хотя информация у МИД Кореи запрашивалась. При этом посол отметил, что Южная Корея, как и Казахстан и любая другая страна, не обязана представлять такие данные.

«Проблемы возникают практически каждую неделю. По каждому случаю мы направляем ноту в Министерство иностранных дел Южной Кореи и разбираемся. Бывало, что вопросы решались на месте. У Южной Кореи есть методика определения, научные подходы, опыт не только со странами Центральной Азии. Но в целом обоснование у них достаточно хорошее. Иногда возразить трудно. Они не просто придираются. Но мы их не защищаем. Наша обязанность защитить интересы и права граждан Казахстана. В большинстве случаев задерживают обоснованно, потому что человек предоставляет недостаточно информации о своей поездке. Они не могут составить полную картину. К примеру, почему летом он везет зимние вещи и так далее», — пояснил Дулат Бакишев.

Ранее его коллега посол Кореи в Казахстане Чо Ёнг-чон говорил, что после вступления в силу Соглашения о безвизовом режиме между нашими странами в ноябре 2014 года поток посетителей значительно увеличился.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Депутат просит ввести экзамены для получения гражданства РК
Виктора Нилова сняли с поста главы ГИБДД
Совфед освободил попавших под санкции россиян от налогов
В США отменили закон о защите данных в интернете
Вороненков незадолго до убийства пожаловался в суд на угрозы
Тереза Мэй уведомила Брюссель о начале Brexit
Матвиенко призвала к диалогу с гражданами после протестов
Боб Дилан согласился принять Нобелевскую премию
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
В России запретят старые электросчетчики
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь