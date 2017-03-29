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17:33 (мск), источник: Мослента

Москвичи увидят комету Туттля-Джакобини-Кресака в ночь на 1 апреля

Наблюдать ее можно в бинокль, если позволит погода.

Источник: AP 2017

Жители столицы смогут увидеть комету Туттля-Джакобини-Кресака в ночь на 1 апреля. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Московского Планетария, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 29 марта.

«Расстояние до нашей планеты составит всего 21 миллионов 231 тысяч 152 километра. Всего год назад комета находилась на расстоянии 653 миллионов километров от Земли», — говорится в сообщении.

Небесное тело перейдет в созвездие Дракона в четверг, 30 марта, и будет видна всю ночь в околозенитной части неба. Если на небе не появятся облака, ее можно будет наблюдать в бинокль.

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Как отмечают в планетарии, в 1973 году комета стала настолько яркой, что ее можно было увидеть невооруженным глазом, однако вскоре снова потускнела. Астрономы не исключают, что в этом году возможны ее яркие вспышки.

Свой перигелий (кратчайшее расстояние от Солнца) комета пройдет 13 апреля 2017 года. В этот момент ее яркость и размеры хвоста будут максимальными. Будет ли видна падающая звезда в этот период, в сообщении не уточняется.

Комета Туттля-Джакобини-Кресака была впервые открыта Хорасом Туттлем 3 мая 1858 года, после чего его заново открыли еще двое астрономов независимо друг от друга — Мишель Джакобини в 1907 году и Любор Кресак в 1951-м. Она входит в семейство Юпитера и является короткопериодической — ее полный оборот вокруг Солнца занимает примерно 5,5 лет, в то время как у долгопереодических оно может растянуться до 200 лет.

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