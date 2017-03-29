Москвичи увидят комету Туттля-Джакобини-Кресака в ночь на 1 апреля
Наблюдать ее можно в бинокль, если позволит погода.
Наблюдать ее можно в бинокль, если позволит погода.
Жители столицы смогут увидеть комету
«Расстояние до нашей планеты составит всего 21 миллионов 231 тысяч 152 километра. Всего год назад комета находилась на расстоянии 653 миллионов километров от Земли», — говорится в сообщении.
Небесное тело перейдет в созвездие Дракона в четверг, 30 марта, и будет видна всю ночь в околозенитной части неба. Если на небе не появятся облака, ее можно будет наблюдать в бинокль.
Как отмечают в планетарии, в 1973 году комета стала настолько яркой, что ее можно было увидеть невооруженным глазом, однако вскоре снова потускнела. Астрономы не исключают, что в этом году возможны ее яркие вспышки.
Свой перигелий (кратчайшее расстояние от Солнца) комета пройдет 13 апреля 2017 года. В этот момент ее яркость и размеры хвоста будут максимальными. Будет ли видна падающая звезда в этот период, в сообщении не уточняется.
Комета