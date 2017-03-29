Москвичи увидят комету Туттля-Джакобини-Кресака в ночь на 1 апреля

Жители столицы смогут увидеть комету Туттля-Джакобини-Кресака в ночь на 1 апреля. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Московского Планетария, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 29 марта.

«Расстояние до нашей планеты составит всего 21 миллионов 231 тысяч 152 километра. Всего год назад комета находилась на расстоянии 653 миллионов километров от Земли», — говорится в сообщении.

Небесное тело перейдет в созвездие Дракона в четверг, 30 марта, и будет видна всю ночь в околозенитной части неба. Если на небе не появятся облака, ее можно будет наблюдать в бинокль.