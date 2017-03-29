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16:37 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани сохраняется морозная погода

(Город Казань KZN.RU, 29 марта). Морозная погода сохраняется на территории Татарстана и его столицы.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Так, в ночь на 30 марта столбики термометров в Казани опустятся до 9 градусов со знаком «минус».

Днем в четверг, 30 марта синоптики прогнозируют в городе небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит 1−3 градуса мороза. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ предупреждает татарстанцев об ухудшении погодных условий. Ночью и днем 30 марта местами в Татарстане ожидается сильный северо-западный ветер порывами до 16 м/с.

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