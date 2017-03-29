В Казани сохраняется морозная погода
(Город Казань KZN.RU, 29 марта). Морозная погода сохраняется на территории Татарстана и его столицы.
(Город Казань KZN.RU, 29 марта). Морозная погода сохраняется на территории Татарстана и его столицы.
Так, в ночь на 30 марта столбики термометров в Казани опустятся до 9 градусов со знаком «минус».
Днем в четверг, 30 марта синоптики прогнозируют в городе небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит 1−3 градуса мороза. На дорогах гололедица. Ветер западный,
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ предупреждает татарстанцев об ухудшении погодных условий. Ночью и днем 30 марта местами в Татарстане ожидается сильный