В Казани сохраняется морозная погода

Так, в ночь на 30 марта столбики термометров в Казани опустятся до 9 градусов со знаком «минус».

Днем в четверг, 30 марта синоптики прогнозируют в городе небольшой снег. Максимальная температура воздуха составит 1−3 градуса мороза. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный.