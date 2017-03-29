Валерий Аксенов: проблема Салгира заключается в том, что он давно не чистился

«Проблема Салгира заключается в том, что он давно не чистился. Уже лет 15. Мы в поселке Грэсовский (симферопольский поселок — ред.) ездили к руслу, так там вообще ужас. Во-первых, там много ила и во время сильных дождей вода выходит из русла и затапливает близлежащие дома. Мало того, из стен канала вымыты бетонные блоки, которые заваливают русло. Я думаю, что город (Симферополь — ред.) может найти 10−20 миллионов рублей, чтобы решить данную проблему», — сказал Аксенов.

При этом он отметил, что уже сейчас на набережной реки в Симферополе проводится высадка деревьев и замена ограждений.

Депутат Государственного совета Республики Крым Валерий Аксенов.

Кроме того, отметил депутат, есть проблемы и с чистотой крымских водохранилищ. «На сегодняшний день водохранилища Крыма заилены, причем уровень заиливания превышает нормативы на 15−20%. Мы думаем, что в водохранилищах много воды, но учитывая, что толщина ила все время увеличивается, соответственно, количество воды уменьшается», — пояснил Аксенов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в 2017 году в Симферополе планируется провести благоустройство набережной реки Салгир. На эти цели необходимо порядка одного миллиарда рублей.