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15:30 (мск), источник: Informburo.kz

Школьникам Астаны не сократят учебный год из-за ЭКСПО

В столичном акимате прокомментировали слухи по поводу сокращения учебного года в школах Астаны из-за проведения международной выставки ЭКСПО-2017. Родители школьников были обеспокоены тем, что возможное сокращение учебного процесса негативно повлияет на успеваемость.

Источник: Informburo.kz

Мамы и папы школьников Астаны активно обсуждали слухи о том, что последний звонок для их детей прозвенит 10 мая, а первый звонок и торжественная линейка планируются только на 11 сентября 2017 года.

В акимате Астаны прокомментировали ситуацию и развеяли сомнения родителей. Городские власти заверили: на завершение учебного года проведение международной выставки ЭКСПО-2017 никак не повлияет.

«Учебный год завершится в установленные сроки, то есть 25 мая текущего года. Начало 2017—2018 учебного года для учащихся общеобразовательных школ города остаётся без изменений — с 1 сентября 2017 года. Введение специального графика не планируется», — уточнили в акимате в ответе на официальный запрос редакции informburo.kz.

В столичной администрации подчеркнули, что вовлечение учащихся школ города в работу международной выставки не планируется.

«В работе выставки будут задействованы студенты в виде волонтёров. Учащиеся столичных школ могут совместно с родителями посетить выставочные павильоны», — пояснили в акимате.

Акимат планирует организовать посещение международной выставки ЭКСПО-2017 для школьников из регионов Казахстан: предполагается, что выставку посетят 40 000 детей в возрасте 12−16 лет, учащиеся 6−10 классов.

А вот студентам в Астане ради ЭКСПО могут сократить учебный процесс. С таким предложением в начале 2017 года выступил акимат Астаны, чтобы задействовать студентов в качестве волонтёров, а места в общежитии предоставить гостям выставки.

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