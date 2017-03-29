Школьникам Астаны не сократят учебный год из-за ЭКСПО

Мамы и папы школьников Астаны активно обсуждали слухи о том, что последний звонок для их детей прозвенит 10 мая, а первый звонок и торжественная линейка планируются только на 11 сентября 2017 года.

В акимате Астаны прокомментировали ситуацию и развеяли сомнения родителей. Городские власти заверили: на завершение учебного года проведение международной выставки ЭКСПО-2017 никак не повлияет.

«Учебный год завершится в установленные сроки, то есть 25 мая текущего года. Начало 2017—2018 учебного года для учащихся общеобразовательных школ города остаётся без изменений — с 1 сентября 2017 года. Введение специального графика не планируется», — уточнили в акимате в ответе на официальный запрос редакции informburo.kz.

В столичной администрации подчеркнули, что вовлечение учащихся школ города в работу международной выставки не планируется.

«В работе выставки будут задействованы студенты в виде волонтёров. Учащиеся столичных школ могут совместно с родителями посетить выставочные павильоны», — пояснили в акимате.

Акимат планирует организовать посещение международной выставки ЭКСПО-2017 для школьников из регионов Казахстан: предполагается, что выставку посетят 40 000 детей в возрасте 12−16 лет, учащиеся 6−10 классов.

А вот студентам в Астане ради ЭКСПО могут сократить учебный процесс. С таким предложением в начале 2017 года выступил акимат Астаны, чтобы задействовать студентов в качестве волонтёров, а места в общежитии предоставить гостям выставки.