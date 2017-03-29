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15:29 (мск), источник: Nur.kz

В Астане образовалась огромная пробка в спецЦОН

Житель Астаны снял на видео очередь из автомобилей, образовавшуюся у спецЦОНа Астаны.

Источник: Nur.kz

Видео транспортного коллапса, случившегося утром 29 марта, он опубликовал в «ВКонтакте».

В «Правительстве для граждан» пояснили, что причиной очереди стала техническая неисправность с автоматическими воротами в ангаре для осмотра двигателей, пишет Tengrinews.kz.

Сейчас очереди уже нет. В спецЦОНе заявили, что над устранением неполадок работают.

Если ворота снова не откроются, то для посетителей откроют второй ангар, пообещали в гокорпорации.

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