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15:37 (мск), источник: РИА Новости

EBU пригрозил лишить Украину «Евровидения» из-за отказа пустить Самойлову

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) не исключает, что отстранит Украину от участия в «Евровидении-2017», если ситуация с участием в конкурсе России не разрешится до конца следующей недели. Об этом заявила глава EBU Ингрид Делтенре в интервью швейцарскому изданию Blick.

Источник: РИА Новости
Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх
Ингрид Делтенре
глава EBU

«Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что “Евровидение” используют в политических играх», — сказала она.

Делтенре отметила, что песенный конкурс — не для «настраивания людей против друг друга», и пригрозила ввести санкции против Украины.

Глава EBU сообщила, что сейчас она ведет переговоры с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом для поиска «мирного решения», поскольку только они могут отменить запрет Самойловой на въезд или сделать так, чтобы он начал действовать после выступления российской певицы.

В этом году Россию на «Евровидении» должна представлять Юлия Самойлова с песней о Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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