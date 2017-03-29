EBU пригрозил лишить Украину «Евровидения» из-за отказа пустить Самойлову

Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх
«Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что “Евровидение” используют в политических играх», — сказала она.
Делтенре отметила, что песенный конкурс — не для «настраивания людей против друг друга», и пригрозила ввести санкции против Украины.
Глава EBU сообщила, что сейчас она ведет переговоры с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом для поиска «мирного решения», поскольку только они могут отменить запрет Самойловой на въезд или сделать так, чтобы он начал действовать после выступления российской певицы.
В этом году Россию на «Евровидении» должна представлять Юлия Самойлова с песней о Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за ее выступления в Крыму.