EBU пригрозил лишить Украину «Евровидения» из-за отказа пустить Самойлову

Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что "Евровидение" используют в политических играх

«Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что “Евровидение” используют в политических играх», — сказала она.

Делтенре отметила, что песенный конкурс — не для «настраивания людей против друг друга», и пригрозила ввести санкции против Украины.

Глава EBU сообщила, что сейчас она ведет переговоры с президентом страны Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом для поиска «мирного решения», поскольку только они могут отменить запрет Самойловой на въезд или сделать так, чтобы он начал действовать после выступления российской певицы.