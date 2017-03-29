В Красноярске стартовала ярмарка свежих продуктов

На ярмарке можно купить практически все виды продовольственных товаров по приятным ценам: мясную, молочную продукцию, сыры, яйца, рыбу, хлеб и всевозможную выпечку, крупы, муку, мёд, напитки и многое другое. При этом многое можно продегустировать.

Каждый день в 15:00 проходят розыгрыши «вкусных» призов и главного приза — большой продуктовой корзины. К примеру, сегодня счастливчики получили наборы круп, пиццу, шоколадные подарки, напитки и другие продукты питания.

Чтобы принять участие в розыгрышах, необходимо прийти на ярмарку в МВДЦ «Сибирь» с 29 марта по 1 апреля, приобрести специальный билет и опустить в барабан возле сцены в выставочном холле. Продажа билетов на розыгрыш осуществляется с 12:00 до 15:00. Сбор билетов на участие в розыгрыше — с 14:30 до 15:00. Подробнее о правилах проведения розыгрыша, организаторе и призах — по ссылке.

Вход на выставку — свободный.

Добавим, одновременно с продуктовой ярмаркой начала работу специализированная площадка «Пищевая индустрия. HoReCa», где демонстрируются самые современные технологии и оборудование для пищевой промышленности.