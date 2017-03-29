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15:51 (мск), источник: Новости Перми

Юрий Башмет открыл в Перми образовательный центр для особо одаренных детей

В Пермской филармонии 29 марта Юрий Башмет открыл образовательный центр для особо одаренных детей. В честь этого события музыкант провел в столице Прикамья бесплатный мастер-класс.

Чтобы выявлять и развивать талантливых ребят, в Пермской филармонии начал работу образовательный центр. Его открыл легендарный музыкант и дирижер Юрий Башмет.

В центр в течение года будут проводить мастер-классы по различным специальностям ведущие российские и зарубежные педагоги. Первая сессия намечена на май. На ней организаторы хотят особое внимание уделить духовым инструментам. Вторая сессия пройдет в ноябре.

На открытии центра присутствовал и сам Юрий Башмет. Он провел бесплатный мастер-класс и дал советы юным пермским скрипачкам — Анне Селивановой и Валерии Кочетковой.

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