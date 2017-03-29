Юрий Башмет открыл в Перми образовательный центр для особо одаренных детей
В Пермской филармонии 29 марта Юрий Башмет открыл образовательный центр для особо одаренных детей. В честь этого события музыкант провел в столице Прикамья бесплатный
В Пермской филармонии 29 марта Юрий Башмет открыл образовательный центр для особо одаренных детей. В честь этого события музыкант провел в столице Прикамья бесплатный
Чтобы выявлять и развивать талантливых ребят, в Пермской филармонии начал работу образовательный центр. Его открыл легендарный музыкант и дирижер Юрий Башмет.
В центр в течение года будут проводить
На открытии центра присутствовал и сам Юрий Башмет. Он провел бесплатный