Юрий Башмет открыл в Перми образовательный центр для особо одаренных детей

Чтобы выявлять и развивать талантливых ребят, в Пермской филармонии начал работу образовательный центр. Его открыл легендарный музыкант и дирижер Юрий Башмет.



В центр в течение года будут проводить мастер-классы по различным специальностям ведущие российские и зарубежные педагоги. Первая сессия намечена на май. На ней организаторы хотят особое внимание уделить духовым инструментам. Вторая сессия пройдет в ноябре.



На открытии центра присутствовал и сам Юрий Башмет. Он провел бесплатный мастер-класс и дал советы юным пермским скрипачкам — Анне Селивановой и Валерии Кочетковой.