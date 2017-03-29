Рак кожи назван самым распространенным онкозаболеванием в Калининграде
Рак кожи стал самым распространенным среди онкозаболеваний в Калининградской области, сообщает
Рак кожи стал самым распространенным среди онкозаболеваний в Калининградской области, сообщает
Всего за год было зарегистрировано 444 случая новообразования кожи, что составляет 14% от общего числа болезней, связанных с онкологией. Также в числе «лидеров» — новообразования молочной железы, трахеи, бронхов и легкого, прямой кишки и рак желудка.
Выявляемость больных на I и II стадии составила по 26%, на III — 16%, на IV — 22,5%. Количество онкобольных, которым диагноз поставили посмертно, т.е. заболевание не было диагностировано при жизни, составляет 8,9%.
Отметим, что среди женщин заболевших больше, чем мужчин.
Напомним, в Калининградской области зарегистрировано 23852 онкологических больных. При этом 18% онкобольных умирают до постановки их на учет.