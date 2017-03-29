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16:28 (мск), источник: АиФ Калининград

Рак кожи назван самым распространенным онкозаболеванием в Калининграде

Рак кожи стал самым распространенным среди онкозаболеваний в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: Аргументы и факты

Всего за год было зарегистрировано 444 случая новообразования кожи, что составляет 14% от общего числа болезней, связанных с онкологией. Также в числе «лидеров» — новообразования молочной железы, трахеи, бронхов и легкого, прямой кишки и рак желудка.

Выявляемость больных на I и II стадии составила по 26%, на III — 16%, на IV — 22,5%. Количество онкобольных, которым диагноз поставили посмертно, т.е. заболевание не было диагностировано при жизни, составляет 8,9%.

Отметим, что среди женщин заболевших больше, чем мужчин.

Напомним, в Калининградской области зарегистрировано 23852 онкологических больных. При этом 18% онкобольных умирают до постановки их на учет.

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