«ЮВТ Аэро» запустит рейсы из Воронежа в Симферополь 14 июня

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» (UVT Aero) запустит рейсы из Воронежа в Симферополь и обратно с 14 июня. Полеты на самолетах Bombardier CRJ-200будут выполняться дважды в неделю, сообщила пресс-служба Воронежского аэропорта в среду, 29 марта.

Полетная программа предусматривает рейсы по средам и воскресеньям, с 14 июня и до 2 сентября. «ЮВТ Аэро» — это вторая авиакомпания, которая в 2017 году будет летать из Воронежа в Крым. Ранее о рейсах из Воронежа в Симферополь сообщила компания Red Wings. Перевозчик будет летать на полуостров с 5 июня по 28 октября по понедельникам.

В 2016 году частоту рейсов из Воронежа в Симферополь достигла девяти раз в неделю. Полеты выполняли четыре компании — Red Wings, «Ямал», «ЮВТ аэро» и «Грозный Авиа».