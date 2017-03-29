В долговой яме: уральцы погрязли в дорогих кредитах

Думать перестали!

Сегодня в Екатеринбурге работает более 100 микрофинансовых организаций (МФО), 42 из которых зарегистрированы непосредственно в столице Урала. За 2016 год жители мегаполиса заняли у них более 600 миллионов рублей. Между тем, по словам замначальника Уральского филиала ЦБ РФ Светланы Фурдуй, на рынке есть масса нечестных компаний, которые работают без соответствующих документов. Именно по этой причине российский Центробанк создал государственный реестр МФО, который можно найти в разделе «Финансовые рынки» на сайте Центробанка. В списке приведён перечень всех добросовестных организаций.

Перед обращением в ту или иную микрофинансовую компанию уральцам рекомендуется проверить, содержатся ли сведения о ней в реестре. Если МФО вообще не значится в перечне, лучше воздержаться от получения займа и обратиться в другое предприятие.

Тем более что случаев, когда уральцы попадали в долговую кабалу, на Среднем Урале масса.

Например, одному из жителей Екатеринбурга долг перед МФО обошёлся в 730% годовых!

Первоначально он взял кредит в 3 тысяч рублей, но сразу расплатиться не смог (потерял работу), а сейчас должен банку уже около 28 тысяч. Рассчитаться с кредиторами мужчина не может почти год.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ещё в феврале призвала депутатов ограничить законом выдачу гражданам кредитов и микрозаймов. На заседании регионального Заксобрания обудсмен назвала закредитованность уральцев одной из главных проблем региона.

«К нам приходят люди, которые взяли займы в двадцати банках! — отмечает Татьяна Георгиевна. — Люди перестали думать, и с этим надо что-то делать». По мнению Мерзляковой, народным избранникам необходимо обратиться с инициативой по ограничению кредитования к федеральным властям.

Жалобы остались.

Несмотря на вступивший в январе в силу федеральный закон о коллекторах, жалобы на них со стороны уральцев не прекращаются. На сегодняшний день в государственном реестре, который ведёт ФССП, зарегистрировано 100 коллекторских агентств, при этом большая часть таких организаций «прописана» в Москве и Питере. В Свердловской области по новым правилам работают всего четыре фирмы, которые специализируются на возврате долгов.

Впрочем, в список легальных коллекторов приставы могут занести только те фирмы, которые в документах указали «возврат просроченной задолженности» как основной вид деятельности. На агентства других профилей надзорная работа ФССП не распространяется, хотя они также могут работать на этом рынке.

Судебные приставы отмечают, что компании, которые продолжают выбивать деньги из граждан, но при этом не состоят в реестре, могут быть привлечены к административной ответственности. Наказание предусматривает штраф в размере от 200 тысяч до 2 миллионов рублей, но подобных случаев на Среднем Урале ещё не было.

Всего с начала года от уральцев в ФССП поступило 32 обращения. Одно из них касалось зарегистрированного агентства в Свердловской области, ещё семь были на фирмы, получавшие свидетельства в других регионах. На данный момент по этим обращениям идёт проверка.