Тимур Бекмамбетов представил в Казани фильм «Время первых»

В общий прокат фильм выйдет только 6 апреля, но казанцам уже посчастливилось увидеть первый в России «космический» фильм.

«Я снимал фильм про успех. Получилось у меня или нет, судить вам, но мне очень хотелось бы, чтобы после просмотра кино, жизнь зрителя изменилась» — поделился на пресс-конференции Тимур Бекмамбетов.

Это первая в России космическая картина, но в отличие от голливудских фильмов «Гравитация» и «Интерстеллар», наш основан на реальных событиях. Сценарий был буквально написан со слов космонавта Евгения Леонова.

«Когда он закончил рассказ, я понял, что на диктофоне у меня записан готовый сценарий» — вспоминает продюсер.

Общая продолжительность фильма два с половиной часа, но за это время зрителю предоставляется возможность пережить вместе с космонавтами большое количество приключений.

По словам Бекмамбетова, Леонов после просмотра фильма долго мочал, а потом сказал: «Я и не думал, что это было так страшно».

Общий бюджет фильма составил порядка 500 миллионов рублей.