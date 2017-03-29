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18:21 (мск), источник: АиФ Казань

Тимур Бекмамбетов представил в Казани фильм «Время первых»

Предпремьерный показ картины «Время первых» состоялся в Казани.

Источник: Аргументы и факты

В общий прокат фильм выйдет только 6 апреля, но казанцам уже посчастливилось увидеть первый в России «космический» фильм.

«Я снимал фильм про успех. Получилось у меня или нет, судить вам, но мне очень хотелось бы, чтобы после просмотра кино, жизнь зрителя изменилась» — поделился на пресс-конференции Тимур Бекмамбетов.

Это первая в России космическая картина, но в отличие от голливудских фильмов «Гравитация» и «Интерстеллар», наш основан на реальных событиях. Сценарий был буквально написан со слов космонавта Евгения Леонова.

«Когда он закончил рассказ, я понял, что на диктофоне у меня записан готовый сценарий» — вспоминает продюсер.

Общая продолжительность фильма два с половиной часа, но за это время зрителю предоставляется возможность пережить вместе с космонавтами большое количество приключений.

По словам Бекмамбетова, Леонов после просмотра фильма долго мочал, а потом сказал: «Я и не думал, что это было так страшно».

Общий бюджет фильма составил порядка 500 миллионов рублей.

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