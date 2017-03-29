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16:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жителей Жилкино в Иркутске обделили спортобъектами шаговой доступности

Депутат Гордумы по округу № 1 Светлана Кузнецова не раз обращалась в мэрию с просьбой включить в план установку спортивных площадок.

Спортивные объекты шаговой доступности отсутствуют в поселке Жилкино в Иркутске, рассказала депутат Гордумы по округу № 1 Светлана Кузнецова сегодня, 29 марта, на депутатских слушаниях. Народная избранница неоднократно обращалась в городскую администрацию с просьбой включить в различные программы приобретение и установку спортивных площадок для жителей части Ленинского округа, но результата на текущий момент нет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По словам начальника департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства мэрии областного центра Михаила Малыхина, на приобретение и обустройство детских и спортивных площадок в 2017 году запланировано чуть более 24 млн рублей. Данная сумма пропорционально распределена между четырьмя округами.

«У нас будет установлено детское спортивное оборудование по 105-ти адресам. Подготовлена аукционная документация на приобретение и установку оборудования. Муниципальный контракт предполагается заключить до 15 мая. Начало работ запланировано на июнь», — заявил он.

Депутат Думы Иркутска по избирательному округу № 1 Светлана Кузнецова отметила, что при проведении мониторинга в Ленинском районе с учетом мнения местных жителей установлена потребность в строительстве многофункциональных площадок. Однако территории округа № 1 не оказалось в отчете, представленном комитетом городского обустройства. Чиновники горадминистрации пообещали депутату дать развернутый ответ по данному вопросу.

По мнению Светланы Кузнецовой, округ № 1 находится в запущенном состоянии: там до сих пор отсутствуют спортивные площадки.

«Причем три года я обращаюсь во всех комитеты, чтобы что-то включить в программы. Хоккейный корт в поселке Жилкино не включили в “Народные инициативы”, хотя острая потребность в нем существует. В шаговой доступности нет ни одного спортивного объекта. У детей в Ново-Ленино есть возможность заниматься спортом, у детей в Жилкино — нет возможности», — рассказала депутат.

Председатель Думы Иркутска Ирина Ежова обратила внимание присутствующих на то, что необходимо учитывать мнение депутатов при формировании адресов установки различных площадок, и попросила администрацию решить данный вопрос в ближайшее время.

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