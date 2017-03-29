В Краснодаре прошла проверка дорожно-транспортной инфраструктуры

Результаты комиссию не удовлетворили. Специальная плитка иногда упирается в ограждения или столбы, заканчивается раньше, чем начинается проезжая часть. А в некоторых пешеходных переходах она и вовсе оторвана.

Ремонт планируют начать в ближайшем будущем. Все недочеты представители общества слепых, краевого министерства труда и социального развития и администрации города обсудят за круглым столом.

— Проводится мониторинг приоритетных объектов, составляются паспорта доступности. В Краснодаре 40% признаны доступными для всех категорий инвалидов, — говорит Елена Плешакова, начальник управления по делам ветеранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края.