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18:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре прошла проверка дорожно-транспортной инфраструктуры

В Краснодаре прошла проверка дорожно-транспортной инфраструктуры города. В частности, ее удобство для слабовидящих и слепых пешеходов.

Результаты комиссию не удовлетворили. Специальная плитка иногда упирается в ограждения или столбы, заканчивается раньше, чем начинается проезжая часть. А в некоторых пешеходных переходах она и вовсе оторвана.

Ремонт планируют начать в ближайшем будущем. Все недочеты представители общества слепых, краевого министерства труда и социального развития и администрации города обсудят за круглым столом.

— Проводится мониторинг приоритетных объектов, составляются паспорта доступности. В Краснодаре 40% признаны доступными для всех категорий инвалидов, — говорит Елена Плешакова, начальник управления по делам ветеранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края.

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