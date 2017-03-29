Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
СМИ рассказали о деятельности связанных с Медведевым фондов
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
В Екатеринбурге школьная экскурсия в монастырь закончилась скандалом
На Алтае женщина выносила здорового ребенка в брюшной полости
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
Какие кроссовки сейчас на пике моды (фото)
Вера Брежнева отдыхает в Дубае со своей семьей (фото)
Жизнь после развода: откровенное признание Виктории Дайнеко
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
17:20 (мск), источник: Афиша Daily

В Петербурге появилась «таблица проверки ценностей»

На улице Ленсовета в Петербурге появилась «таблица проверки ценностей». Ее по аналогии с таблицей Сивцева создала арт-группа «Явь».

«Мы придумали таблицу, которая поможет жителям не только выявить близорукость, но и близорукость мышления. Ведь так часто мы заботимся о тех вещах, которые на поверхности, и так редко задумываемся о тех, что на дне таблицы.

Мы предлагаем наладить свое зрение и вернуться к тем ценностям, которые так важны для нас или же хотя бы поменять местами ряды, чтобы они были видны и тем, у кого не самое острое зрение", — рассказали художники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стилисты одевают девушку и вот, что из этого получилось
Путин уволил главу ГИБДД
Россия разрабатывает первую в мире гражданскую АПЛ
Путин разрешил ФСО изымать земельные участки
Украину грозят лишить «Евровидения» из-за недопуска Самойловой
Завершено расследование дела Никиты Белых
В ливийском Тобруке семья погибла при падении МиГ-21 на их дом
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь