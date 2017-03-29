В Петербурге появилась «таблица проверки ценностей»
На улице Ленсовета в Петербурге появилась «таблица проверки ценностей». Ее по аналогии с таблицей Сивцева создала
На улице Ленсовета в Петербурге появилась «таблица проверки ценностей». Ее по аналогии с таблицей Сивцева создала
«Мы придумали таблицу, которая поможет жителям не только выявить близорукость, но и близорукость мышления. Ведь так часто мы заботимся о тех вещах, которые на поверхности, и так редко задумываемся о тех, что на дне таблицы.
Мы предлагаем наладить свое зрение и вернуться к тем ценностям, которые так важны для нас или же хотя бы поменять местами ряды, чтобы они были видны и тем, у кого не самое острое зрение", — рассказали художники.