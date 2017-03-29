В Петербурге появилась «таблица проверки ценностей»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSLAhYnD1xx/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">А какие ценности у вас? Почему россияне такие грустные? Этот вопрос долгое время не давал нам покоя, и мы решили найти ответ. Раз в год в мире New Economics Foundation проводит опрос жителей стран с целью определения уровня счастья их жителей. Международный индекс счастья (англ. Happy Planet Index) — представляет собой индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира, который был предложен New Economics Foundation (NEF) в июле 2006 года. Главная задача индекса — отразить «действительное» благосостояние наций. Для сравнения уровня жизни в разных странах используются значения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти индексы не всегда могут отразить реальное положение вещей. В частности, сравнение значения ВВП считается неуместным, поскольку конечная цель большинства людей не быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми. Грустные лица россиян — прямое следствие приоритетов и ценностей, которые довлеют в обществе. Популяризация брендов, желание обладать новыми и модными товарами, страдание «вещизмом». С этими понятиями так или иначе все из нас сталкиваются. Чтобы быть успешным необходимо соблюдать «каноны»: закончить вуз, устроиться на работу, обрести семью, вступить в ипотеку. В итоге огромная часть жизни сводится к тому, чтобы исполнять и воплощать эти постулаты. А действительно ли мы счастливы обладая тем, что принято иметь для соблюдения статуса «нормального человека»? Исходя из данных, к которым пришли аналитики международного проекта «Сеть решений устойчивого развития», Россия занимает 56 место с индексом равным 5.856 баллам. Этот результат находится выше середины рейтинга, но не так высок, как хотелось бы, учитывая все ресурсы, коими обладает наша страна. Мы придумали таблицу «Яви», которая поможет жителям не только выявить близорукость (как таблица Сивцева), но и «близорукость» мышления. Ведь так часто мы заботимся о тех вещах, которые на поверхности и так редко задумываемся о тех, что на дне таблицы. Мы предлагаем наладить своё зрение и вернуться к тем ценностям, которые так важны для нас или же хотя бы «поменять местами» ряды, чтобы они были видны и тем, у кого не самое острое зрение. #явь #таблицаценностей</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Арт-группа Явь (@yav_zone) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-28T06:37:33+00:00">Мар 27 2017 в 11:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>