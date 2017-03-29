Кондратьев предложил ввести меры поддержки при рождении первого ребенка
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил ввести меры поддержки при рождении первого ребенка.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил ввести меры поддержки при рождении первого ребенка.
Такое заявление глава сделал после сообщения
«Мы должны расставить приоритеты, возможно, есть смысл ввести возрастной ценз, чтобы такая поддержка оказывалась молодым людям до 25 лет», — подчеркнул губернатор, поручив Анне Миньковой и Игорю Галасю проработать данный вопрос.
Как отметили в