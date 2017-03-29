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18:01 (мск), источник: ЮГА.ру

Кондратьев предложил ввести меры поддержки при рождении первого ребенка

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил ввести меры поддержки при рождении первого ребенка.

Такое заявление глава сделал после сообщения вице-губернатора Анны Миньковой о том, что в Краснодарском крае резко снизилась рождаемость. По ее словам, такая тенденция связана с тем, что сейчас мамами становятся молодые женщины, рожденные в 1990 годы, когда наблюдался демографический спад.

«Мы должны расставить приоритеты, возможно, есть смысл ввести возрастной ценз, чтобы такая поддержка оказывалась молодым людям до 25 лет», — подчеркнул губернатор, поручив Анне Миньковой и Игорю Галасю проработать данный вопрос.

Как отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края, поощрения за рождение первого ребенка уже существуют в Башкортостане и в Мордовии. Там выплаты составляют 300 и 50 тыс. рублей.

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