Более 200 маршруток приняли участие в автопробеге в Волгограде

Как сообщил на своей на своей странице в Facebook гражданский активист Алексей Ульянов, в общей сложности длина колонны из маршруток составила три километра. По его словам, водители планируют провести еще несколько акций, чтобы власти услышали их.

Отметим, что маршрутки проехали колонной от улицы Созидателей в Красноармейском районе до улицы Николая Отрады в Тракторозаводском районе.

Напомним, что власти собираются поэтапно ликвидировать этой весной 87 маршрутов.