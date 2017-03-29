Более 200 маршруток приняли участие в автопробеге в Волгограде
Более 200 маршрутных такси вышли на автопробег против их закрытия в Волгограде.
Более 200 маршрутных такси вышли на автопробег против их закрытия в Волгограде.
Как сообщил на своей на своей странице в Facebook гражданский активист Алексей Ульянов, в общей сложности длина колонны из маршруток составила три километра. По его словам, водители планируют провести еще несколько акций, чтобы власти услышали их.
Отметим, что маршрутки проехали колонной от улицы Созидателей в Красноармейском районе до улицы Николая Отрады в Тракторозаводском районе.
Напомним, что власти собираются поэтапно ликвидировать этой весной 87 маршрутов.