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17:18 (мск), источник: Kazinform

Фото Димаша Кудайбергенова разместили на главном ЛЭД экране Нью-Йорка

АСТАНА. КАЗИНФРОРМ — Фото Димаша Кудайбергенова разместили на главном ЛЭД дисплее на Таймс Сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщил продюсер казахстанского исполнителя Алпамыс Шаримов на своей страничке в Instagram.

Источник: Kazinform

«Это не фотошоп! Это один из самых сияющих городов мира Нью-Йорк, самый большой и главный ЛЭД дисплей на Таймс Сквер! Радио 101 FM провело конкурс среди популярных исполнителей мира, который удостоится этой чести. Благодаря поддержке поклонников по всему миру по средствам голосования Dears фото казахского парня Димаша Кудайбергенова размещено в самом центре Нью-Йорка, которое увидят миллионы людей. Люди разных национальностей теперь благодаря фото, размещенному на главном экране Таймс Сквер, смогут узнать казахстанского исполнителя», — написал Алпамыс Шаримов под фото, на котором виден Таймс Сквер и фото Димаша Кудайбергенова на большом уличном экране.

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