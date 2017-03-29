Депутатские слушания: запретить продавать алкоголь в жилых домах!

Об этом на депутатских слушаниях рассказал начальник Иркутского межмуниципального управления МВД Олег Савин. В докладе о результатах работы ведомства за прошлый год названы направления, в которых необходимо сотрудничество с городской Думой. Одно из главных — борьба с незаконной продажей алкоголя.

— Ввести дополнительные запреты и ограничения при продаже алкогольной продукции в питейных заведениях, магазинах, расположенных в многоквартирных домах. Запретить демонстрацию алкогольных напитков и тем самым оградить подростков от визуального соблазна, — говорит начальник межмуниципального управления МВД РФ «Иркутское» Олег Савин.

В целом в прошлом году преступлений произошло на 2000 меньше, чем в 2015 году. Сократилось количество тяжких, грабежей, разбойных нападений, умышленных поджогов, хищений автотранспорта. В 70% случаев закон нарушают — безработные, а также находящиеся в алкогольном опьянении. На высоком уровне остается мошенничество с Интернета.

— Депутаты сегодня отмечали, что очень активно полиция стала работать с населением, с волонтёрскими объединениями, то есть, жители готовы помогать полиции. Все предложения, с которыми обратился Олег Владимирович сегодня, будут рассматриваться и на комиссиях, и в ходе депутатских заседаний, — говорит председатель Думы Иркутска Ирина Ежова.