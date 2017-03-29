Синоптики прогнозируют до +8° в Нижегородской области 2 апреля
Синоптики прогнозируют до +8° в Нижегородской области 2 апреля 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр 29 марта.
Синоптики прогнозируют до +8° в Нижегородской области 2 апреля 2017 года. Об этом сообщает гидрометцентр 29 марта.
Ожидается, что 2 апреля максимальная температура воздуха в регионе составит +5°…+8°, минимальная — от 0° до -3°. В субботу 1 апреля прогнозируется до +1°…+4°. При этом
Существенных осадков на всей территории региона не прогнозируется, только местами 29 и 30 марта ожидается небольшой кратковременный снег.