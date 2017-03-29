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17:12 (мск), источник: Вести Иркутск

На Байкале строят второй кластер нейтринного телескопа

На Байкале учёные торопятся закончить сбор показаний и достроить новый кластер нейтринного телескопа. Всего два месяца в году, пока есть лёд и нет волн, исследователи могут добраться до установки.

Пробить толщу байкальского льда непросто. Но трактору под силу сделать колею длиной на сотни метров. Здесь, на глубине озера, находится уникальный телескоп, который ловит невидимые частицы из космоса — нейтрино. Частицы-призраки, они ежесекундно триллионами проходят сквозь нас.

— Здесь один из самых лучших и больших экспериментов. Мы пытаемся построить нейтринный телескоп и зафиксировать космическую энергию нейтрино, астрофизического нейтрино, — говорит научный сотрудник Института экпериментальной и прикладной физики из Чехии Лукас Файт.

Подводная установка ещё несовершенна. По задумке учёных, нейтринный телескоп должен состоять из 27 кластеров. Готов только один, на его строительство ушло пять лет. И вот теперь началось создание нового. Пока на Байкале ещё держится лёд, астрофизикам нужно успеть провести оптоволоконный кабель, а заодно проверить и обновить прежнее оборудование.

— Наши датчики расположены внутри воды. Нейтрино взаимодействуют с водой, редко, но события встречаются. Формируются вторичные частицы, которые генерируют так называемое черенковское излучение — свет в воде. И этот свет в воде регистрируется нашими оптическими детекторами, — говорит старший научный сотрудник Объединённого Института исследований из Дубны Владимир Айнутдинов.

Эти детекторы находятся в таких стеклянных шарах, которые, как гирлянды, соединяют на тросах. Конструкция сложная, собранная из сотен приборов.

Похожий телескоп есть на Южном полюсе. Ещё один строится на Средиземном море. Но Байкал для таких космических исследований подошёл идеально, говорят учёные.

— Водоём должен быть чистым, вода должна быть прозрачной. И водоём должен быть глубоким, чтобы не мешал солнечный свет для регистрации этих слабых вспышек света, возникающих в результате взаимодействия нейтрино с веществом, — говорит директор Института прикладной физики ИГУ Николай Беднев.

В следующем году астрофизики собираются установить на Байкале ещё два кластера. Когда телескоп полностью достроят, пока не известно. Впрочем, исследования уже идут. Благодаря неведимкам-нейтрино учёные смогут не только узнать о том, что происходит во Вселенной, но и заглянуть внутрь нашей планеты.

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