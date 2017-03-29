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17:35 (мск), источник: Om1.ru

По числу аварий Омская область оказалась в тройке лидеров

За февраль в регионе случилось 204 ДТП.

Омская область оказалась в тройке регионов с самым большим количеством аварий. По данным федеральной ГИБДД, в феврале 2017 года здесь произошло 204 ДТП — на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выросло также количество пострадавших — 243 человека (+6,1%). Однако число погибших сократилось на 37,5% — в феврале на дорогах погибли 10 омичей. Около 80% всех аварий произошло в черте города.

Лидером в рейтинге аварийности стала Нижегородская область, где за месяц случилось 309 аварий. На второе место попала Иркутская область — 239 ДТП.

За весь 2016 год в Омской области зафиксировано 3094 ДТП. В них погибли 4011 человека пострадали, 210 человек — погибли. В 342 случаях участниками аварий были дети. 8 из них погибли.

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