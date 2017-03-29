Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Яценюк прокомментировал свой арест: "Кремль пробил еще одно дно"
Кремль ответил на вопрос об отказе телеканалов освещать митинги
Анна Нетребко откровенно рассказала о жизни своего сына-аутиста
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Топ-15 необычных налогов в странах мираНалог на тень, безбрачие, рассвет и собственное преступление
Врачи запрещают Ким Кардашьян рожать третьего ребенка
Герцогиня Кэтрин с супругом выбрали для сына необычную школу
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
Пропало 64 украинских танка: заявление ОБСЕ
Среди бойцов ВСУ в ДНР начинаются волнения - СМИ
СМИ: Кети Топурия разводится с мужем
Дочка Эминема выросла настоящей красавицей (фото)
Жизнь после развода: откровенное признание Виктории Дайнеко
Состояние перенёсшего инсульт Носкова ухудшилось
Немедленно разойтись: 6 автомобилей для разгона демонстраций
В сеть попали первые фото лимузина «Кортеж»
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
12Ливни затопили Перу
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
17:38 (мск), источник: Мослента

В центре столицы появится новая площадь

Ее благоустроят в рамках проекта «Моя улица».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В центре столицы появится новая площадь — Хохловская, ее благоустроят в рамках программы «Моя улица» в 2017 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков, передал корреспондент МОСЛЕНТЫ.

Читайте также
В программу благоустройства «Моя улица» в этом году войдут более 80 адресов

«Сейчас большую часть этого участка — возле соединения Покровского и Чистопрудного бульваров — занимает заброшенный строительный котлован», — заявил он.

Заммэра уточнил, что в центре новой площади расположится найденный археологами участок каменной стены Белого города. Фрагмент исторической кладки законсервируют, и к нему смогут подойти все желающие.

Идею сохранить открытый доступ к артефакту поддержали москвичи, проголосовав за нее в приложении «Активный гражданин». Поверхность стены покроют специальным составом, который убережет исторический объект от воздействия осадков и перепада температур.

Крупнейшая в истории Москвы программа благоустройства «Моя улица» была запущена в 2014 году. В 2015 году работы были проведены на более, чем 40 улицах, в прошлом году благоустройство затронуло 60 улиц. В этом году в порядок приведут более 80 улиц, набережных и зон отдыха.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
Путин уволил главу ГИБДД
Россия разрабатывает первую в мире гражданскую АПЛ
Путин разрешил ФСО изымать земельные участки
Украину грозят лишить «Евровидения» из-за недопуска Самойловой
Завершено расследование дела Никиты Белых
В ливийском Тобруке семья погибла при падении МиГ-21 на их дом
Россиянка получит медаль Игр-2012 из-за допинга у соперницы
Спорт
Без Месси. И без ЧМ? Аргентина в шаге от величайшего провала Впервые за 40 лет сборная Аргентины может пропустить чемпионат мира. Выясняем, кто виноват и что делать
Авто
Путин поставил точку в реформе ОСАГО Президент России подписал закон, который предполагает замену денежных выплат ремонтом по полисам ОСАГО
Hi-Tech
Россиянина осудили за покупку часов в интернете Проводите много времени на китайских сайтах электроники? Это может быть опасно. Случай, произошедший в Кемерово, тому подтверждение
Кино
Кончаловский и Высоцкая стали триумфаторами премии «Ника» Лента Кончаловского «Рай» была удостоена сразу нескольких статуэток российской кинопремии
Недвижимость
10 ошибок в дизайне интерьера типовой квартиры
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В России запретят старые электросчетчики
Асоциальных жильцов предложили лишать газовых плит
Леди
Вместо туфель на шпильке: самая модная обувь сезона (фото) Эксперт рассказал «Леди Mail.Ru», какие модели нужно носить с платьями и пальто этой весной
Дети
Певица Натали удивила демократичным отношением к родам Этой весной рождения малышей ожидают сразу три российские звезды.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь