В центре столицы появится новая площадь — Хохловская, ее благоустроят в рамках программы «Моя улица» в 2017 году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков, передал корреспондент МОСЛЕНТЫ.

В программу благоустройства «Моя улица» в этом году войдут более 80 адресов

«Сейчас большую часть этого участка — возле соединения Покровского и Чистопрудного бульваров — занимает заброшенный строительный котлован», — заявил он.

Заммэра уточнил, что в центре новой площади расположится найденный археологами участок каменной стены Белого города. Фрагмент исторической кладки законсервируют, и к нему смогут подойти все желающие.

Идею сохранить открытый доступ к артефакту поддержали москвичи, проголосовав за нее в приложении «Активный гражданин». Поверхность стены покроют специальным составом, который убережет исторический объект от воздействия осадков и перепада температур.

Крупнейшая в истории Москвы программа благоустройства «Моя улица» была запущена в 2014 году. В 2015 году работы были проведены на более, чем 40 улицах, в прошлом году благоустройство затронуло 60 улиц. В этом году в порядок приведут более 80 улиц, набережных и зон отдыха.